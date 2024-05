AIhelp er et globalt kundestøtteplattformselskap med hovedkontor i Hong Kong. Selskapet ble grunnlagt i 2014, og har nå over 80 ansatte og betjener 12 000 kunder i 32 land og territorier. Den er designet for bedrifter som ønsker kundeforhold og tilfredshet for å gjøre den sterkere, personlig og produktiv. Vi tar sikte på å tilskynde bedrifter til å gi god støtte og deretter modne service og proaktivt engasjement gjennom å gi dem alle verktøy og teknologiske infrastrukturer som er designet for å være enkle å bruke med over 20 språk. AIhelp er en AI-kundestøtteplattform med det formål å sende meldinger og operasjoner for både mobil og nett, inkludert mange av kundestøttefunksjoner som meldinger i appen, AI chat-bot, autosjekkskjema, pushvarslinger, varsler, Spotlight, app indeksering og mer. Den lar deg gi personlig støtte ved å bruke maskinlæring for kraftig skybasert analyse for å oppnå høyere rangeringer og oppbevaring og løse kundeproblemer umiddelbart, og den er svært effektiv for å forstå enorme mengder data som fører til at kundene holder seg fornøyde og fornøyde.

Nettside: aihelp.net

