爱给网 (Aigei.com), som tilbyr et bredt spekter av digitale medieressurser, inkludert lydeffekter, bakgrunnsmusikk, 3D-modeller, videoopptak og mer. Det gir både gratis å bruke ressurser under Creative Commons (CC)-lisenser, så vel som betalte kommersielle lisenser for ulike eiendeler. Hovedkategoriene av ressurser inkluderer: * Lydeffekter (691 000+ elementer) som spenner over naturlige miljøer, livsscener, menneskestemmer, dyr, krigføring, etc. * Bakgrunnsmusikk/BGM (43 900+ elementer) på tvers av ulike stemninger og temaer som spill, filmer, korte videoer. * 3D-modeller (ulike kategorier som generelle modeller, spesialiserte modeller, materialer/teksturer) * Videomaler, opptak og VFX-ressurser * 2D grafiske eiendeler som ikoner, illustrasjoner, bakgrunner, etc. * Spillkunstressurser som UI-elementer, karakterer, ferdigheter osv. * Pedagogiske opplæringsprogrammer og programvareverktøy/plugins

Nettside: aigei.com

