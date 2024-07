AiBlocks er en fritt tilgjengelig Web3 AI-basert bildegenereringsplattform. Plattformens kjernefokus er å styrke samfunn ved å gi dem de nødvendige verktøyene for å lage premiuminnhold. AiBlocks fokuserer på å utnytte fordelene med AI og blockchain (Web3) og kombinere disse disiplinene, i hovedsak koble sammen digitale rettigheter og kunstgenerering. Bruken av kunstig intelligens i AiBlocks lar brukere generere unike bilder eller grafikk, noe som gir et betydelig løft i generering av digitalt innhold. Som en del av Web3-økosystemet, sikrer AiBlocks videre sikker og desentralisert datahåndtering, og gir brukerne et nivå av datapersonvern som er i tråd med prinsippene for blokkjedeteknologier. Med AiBlocks kan lokalsamfunn forbedre sine kreative prosesser, og tilby en mulighet for å lage banebrytende innhold ved hjelp av AI-teknologi. Merk at for å utnytte funksjonene til AiBlocks fullt ut, må brukere aktivere JavaScript, noe som understreker plattformens interaktive natur som omfatter både brukerinndata og AI-generering.

Nettside: aiblocks.app

