Agoda.com er et online reisebyrå og metasøkemotor for hoteller, ferieutleie, flyreiser og flyplasstransport. Det ble grunnlagt i 2003 og senere kjøpt opp av Booking Holdings, og ble et datterselskap av selskapet. Omtrent halvparten av Agodas bestillinger gjøres via mobilappene. Agoda tilbyr også iOS- og Android-apper for hotell- og eiendomseiere.

Nettside: agoda.com

