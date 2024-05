Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for AgileMD med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Prediktiv analyse og kliniske veier for sykehus. Hos AgileMD bygger vi den mest avanserte plattformen for prediktiv analyse og kliniske algoritmer i sanntid for sykehus. Vår skybaserte motor hjelper tusenvis av leger og sykepleiere rundt om i landet med å ta medisinske avgjørelser, slik at hver pasient får den høyeste kvaliteten og verdien av omsorgen basert på den nyeste medisinske kunnskapen og dataene.

Nettside: agilemd.com

