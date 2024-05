Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for AFAS Software med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

AFAS Software er et nederlandsk familieeid selskap som utvikler programvareprodukter for bedrifter. Med vår søknad streber vi etter å redusere administrativt arbeid så mye som mulig eller gjøre det litt mindre kjedelig der vi kan. Vi tror at våre ansatte er vår mest verdifulle ressurs, og det er deres mål å gjøre våre 12.000 kunder fornøyde. En betydelig del av overskuddet vårt går direkte til AFAS Foundation som vi ønsker å hjelpe andre med å oppfylle drømmene sine. Vi tror på prosjekter som har stor innvirkning på menneskers liv og som inspirerer andre til også å delta. Kort sagt, AFAS Foundation streber etter å oppnå bærekraft, kvalitet, respekt og åpenhet.

Nettside: afas.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet AFAS Software. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.