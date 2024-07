Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for ADXL med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

ADXL er et AI-automatiseringsverktøy som gjør det mulig for bedrifter å kjøre reklamekampanjer uten problemer på flere sosiale mediekanaler, inkludert Google, Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram og Twitter på ett sted. Verktøyet krever ingen tekniske ferdigheter eller sertifisering, noe som gjør det tilgjengelig for alle. Med ADXLs AI-optimaliserte kopierings- og retargeting-alternativer kan bedrifter øke engasjementet, konverteringsfrekvensen og skalere opp raskt. Verktøyet tilbyr løsninger som utvider rekkevidden og forbedrer kontrollen, noe som gjør det enkelt å administrere flere kanaler effektivt. AI-en som er trent på syv års adferdsdata for annonsekampanjer, kan administrere budsjetter smart og levere kostnadseffektive kanaler automatisk, noe som eliminerer behovet for manuell optimalisering. Plattformen tilbyr optimalisering på tvers av kanaler og kanalsynlighet, og forbedrer avkastningen og åpenheten i analyser og beregninger.ADXL gir en hybrid og fleksibel tilnærming, som lar bedrifter bruke sine egne annonsekontoer eller ADXL-annonselevering. Verktøyet tilbyr AI-drevet teknologi som matcher kunder basert på forhåndsbygde hypermålrettingssegmenter og retargeting-klare lister. Videre inkluderer ADXLs instant lead-kampanjer Facebook, LinkedIn og Google lead-annonser, og skaper strømlinjeformet automatisering på tvers av plattformer og reduserer bryet med å lage hundrevis av retargeting-lister. Verktøyet kommer også med en enkel og effektiv konverteringssporing som installeres og administreres gjennom én enkelt kodebit. Totalt sett er ADXL et kostnadseffektivt, effektivt og smart verktøy som effektiviserer og øker inntektene samtidig som avkastningen forbedres.

