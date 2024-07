Advertoriale er en plattform for markedsførere, utgivere og innholdsforfattere for enkelt å kjøre SEO-annonse- og linkbyggingskampanjer. Nøkkelfunksjonene til plattformen inkluderer: * Ulike nisjer som dekkes – kan hjelpe nesten enhver bedrift med å nå sine markedsføringsmål * Øyeblikkelig publisering - artikler kan publiseres umiddelbart, noe som sparer tid og gir raskere resultater * Nettsteder med høy autoritet - artikler publiseres på nettsteder med høy autoritet, noe som forbedrer merkevarens omdømme og synlighet * Organisk trafikk – plattformen samarbeider med nettsteder som drar nytte av organisk søketrafikk *SEO-beregninger – gir relevante SEO-indikatorer som DA, PA, TF, CF, DR, DOM * Over 200 publikasjoner - et bredt spekter av alternativer for å publisere innhold og maksimere merkevareeksponeringen Publiseringsprosessen på plattformen er enkel og intuitiv, og tar rundt 3 minutter fra du oppretter en konto til du publiserer en artikkel. Viktige fordeler med å publisere artikler på Adtoriale inkluderer: * SEO-forbedringer gjennom tilbakekoblinger og søkeordrangering * Pressemelding og PR-distribusjon Økt popularitet gjennom koblingsbygging * Egendefinerte artikler og innhold for nettstedet ditt Totalt sett er Adtoriale.pro posisjonert som en plattform som gjør det enkelt for bedrifter å kjøre SEO-fokuserte annonse- og innholdsmarkedsføringskampanjer på tvers av et bredt nettverk av nettsteder med høy autoritet.

