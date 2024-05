Adm Cloud er et ERP eller Business Management System i skyen som tilbyr høy operasjonell funksjonalitet for alle typer selskaper som er forpliktet til å vokse. Den tilbyr en kraftig, intuitiv og komplett brukeropplevelse som omsetter seg til konkrete resultater både internt og for kundene dine. Denne plattformen er designet for å hjelpe dagens ledere med å automatisere regnskap, salg, innkjøp, økonomi, menneskelig ledelse, produksjon og logistikkprosesser, og optimalisere dem. Dette er mulig takket være den modulære konfigurasjonen som gjør at modulene som kreves av selskapet kan integreres i basisplattformen, når det er nødvendig. Integrert Business Intelligence er en del av dets differensierende verdiforslag; svært relevant for de som trenger reell data i sanntid for å ta beslutninger og nå sine mål raskt og enkelt, og dra nytte av denne 100 % sky-, nett- og mobilløsningen.

Nettside: admcloud.net

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Adm Cloud. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.