Digital Assistant er en AI chatbot Assistant som forenkler arbeidet og øker produktiviteten. Gled og styrk dine ansatte med en prisvinnende digital arbeidsplass som beviselig forbedrer arbeidstilfredsheten med 17 %. Koble bedriftsappene du bruker fra App Directory til en sentralisert smart assistent, og se dataene dine i sanntid i Adaptive Cards. Fest kort til tavlen for en rask oversikt over dagen din, eller abonner på varsler slik at du aldri går glipp av en oppdatering.

