Deep Lake, Data Lake for Deep Learning Datainfrastruktur optimalisert for datasyn. Deep Lake er den raskeste datalasteren for PyTorch.

Nettside: activeloop.ai

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Activeloop. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.