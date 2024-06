Alternativer - AchieveIt

Apptio

apptio.com

Apptio er et Bellevue, Washington-basert selskap grunnlagt i 2007 som utvikler teknologi business management software as a service (SaaS) applikasjoner. Apptio bedriftsapper er utviklet for å vurdere og kommunisere kostnadene for IT-tjenester for planlegging, budsjettering og prognoseformål. Apptios...