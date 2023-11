Velkommen til 'Abhinay Maths', en eminent nettbasert utdanningsplattform for oppløfting av regjeringen. Arbeidssøkere. Abhinay sir (5 ganger valgt i CGL) som har en visjon om at online klasser og testserier som Advance Maths bok og youtube-kanal også vil være en milepæl for fantastiske konsepter i hver seksjon engelsk, matematikk, resonnement og GS. spesiell. Gjennom hele det flittige teamet av forskjellige fag. YouTube-kanalen vår 'Abhinay Maths' berørte veien til suksess med (1 million +) abonnenter på veldig kort tid. Abhinay sharmas unike konsepter og korte metode skaper en ny dimensjon til matematikken og endrer måten å løse spørsmål på. Nå er vi på topp på grunn av hele mitt vittige team som er dedikert til å jobbe for å gi det beste innholdet. Du kan stole på oss selv om "Abhinay Maths App" og "Abhinay Maths"-portalen endrer måten å lære på for SSC, bankstatspoliti/statsnivå eksamensjernbaner osv.

Nettside: abhinaymaths.in

