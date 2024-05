Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Aakash med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Aakash Educational Services Limited (AESL) er et ledende testforberedende selskap i India med en sterk arv på over 35 år, som tilbyr omfattende testforberedende tjenester for studenter som forbereder seg til medisinske (NEET) og tekniske opptaksprøver (JEE), skole/styre Eksamener og konkurrerende eksamener som NTSE, KVPY og Olympiads.

Nettside: aakash.ac.in

