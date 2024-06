8base er en lavkodeplattform for å bygge og kjøre funksjonsrike digitale produkter, inkludert SaaS-løsninger, markedsplasser og andre nett- og mobilapplikasjoner. 8base-plattformen hjelper gründere og skapere i etablerte selskaper å bringe produktvisjonene ut i livet; raskere, bedre og mer økonomisk. I tillegg bruker digitale byråer 8base for å levere kundeprosjekter raskere, samtidig som de øker marginene og reduserer avhengigheten av knappe og dyre programvareutviklingstalenter. 8base er et konfigurerbart, serverløst utviklingsrammeverk med lav kode som er vert på AWS som avslører verdens mest robuste GraphQL-baserte spørrespråk for APIer; og i motsetning til andre plattformer, har 8base blitt bygget fra grunnen av for å bruke standarder og allment aksepterte teknologier som appellerer til mainstream-utviklere og sikrer at en skapers intellektuelle eiendom kan overføres til andre plattformer hvis behovet skulle oppstå. 8base tilbyr: 1) utviklingsverktøy med lav kode for å bygge programvarebackends og APIer; 2) serverløs databehandling og lagringsinfrastruktur for å kjøre applikasjoner bygget ved hjelp av 8base-verktøy; 3) visuelle frontend-utviklingsverktøy; 4) design og utviklingstjenester via et partnernettverk for å hjelpe kunder med å bygge applikasjoner ved hjelp av 8base. 8base ble først kommersialisert i 2019. I dag bygger tusenvis av kunder, inkludert en rekke SaaS- og markedsplassstartups, tilpassede programvareutviklingsbyråer og større organisasjoner som IBM Global Services/NATO og Florida International University på 8base.

8base.com

