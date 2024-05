三五互联 (35.com) er en omfattende e-handelsplattform som tilbyr en rekke skybaserte tjenester og løsninger for små og mellomstore bedrifter (SMB) i Kina. Nøkkeltjenestene og løsningene som tilbys av 三五互联 inkluderer: * Registrering av domenenavn * E-posthosting for bedrifter * Cloud hosting * SSL sikkerhetssertifikater * Online markedsføring og markedsføringstjenester Plattformen tilbyr også følgende løsninger for bedrifter: * Digital transformasjon for SMB * 0 yuan skymigrering * Enterprise OA (Office Automation) system * Virtuell hosting * Søkemotoroptimalisering (SEO) tjenester * Verktøy for bedriftskommunikasjon og samarbeid * Nettverkssikkerhetsløsninger * Skybaserte kontorløsninger * Markedsføring og markedsføringstjenester I tillegg til disse kjernetjenestene tilbyr 三五互联 også en rekke støttefunksjoner og ressurser, for eksempel: * Betalingsmetoder * Dokumentasjonssenter * ICP-arkiveringstjenester (备案). * Bedriftsprofil og kulturinformasjon * Nyheter og oppdateringer * Kundestøtte og kontaktinformasjon Som en integrert skybasert plattform tar 三五互联 sikte på å hjelpe små og mellomstore bedrifter i Kina med deres digitale transformasjon og gi dem en omfattende pakke med skybaserte verktøy og løsninger for å forbedre deres forretningsdrift, kommunikasjon, markedsføring og sikkerhet

Nettside: 35.com

