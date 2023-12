Totems of Tag

Totems of Tag는 혼자 또는 친구들과 실시간으로 피구를 하는 스포츠 게임입니다. 규칙은 간단합니다. 다른 사람에게 공을 던지면 생명 중 하나가 제거됩니다. 남은 생명이 없으면 사망하고 게임에서 제외됩니다. 따라서 승자는 마지막 플레이어입니다. 당신과 당신의 상대는 모두 게임이 제공하는 다양한 경기장 중 하나에서 시작하게 됩니다. 구성할 수 있는 다양한 게임 모드와 맵이 있어 각 게임이 신선하고 다르게 느껴집니다. 또한 생각을 하게 만드는 다양한 파워업이 있으며, 독특한 공 유형으로 인해 게임이 더욱 다양해집니다. 이를 통해 전략을 세우고 자신만의 플레이 스타일을 생각해 낼 수 있습니다. 예를 들어, 가장 유용한 파워업을 찾을 때까지 여러 파워업을 건너뛸 수 있습니다. Totems of Tag는 친구와 함께 플레이하면 훨씬 더 재미있습니다!지정된 액션 키를 길게 눌러 던지기 힘을 제어하고, 회전하여 곡선을 정렬하세요.이동 - 화살표 키(플레이어 1), WASD(플레이어 2), UHJK(플레이어 3) ), FCVB(플레이어 4)Shoot - Space(플레이어 1), R(플레이어 2), O(플레이어 3), Z(플레이어 4) 태그의 토템은 Pandaqi가 만들었습니다. 이것은 Poki의 첫 번째 게임입니다! Poki에서 Totems of Tag를 무료로 플레이할 수 있습니다. Totems of Tag는 컴퓨터와 휴대폰, 태블릿과 같은 모바일 장치에서 플레이할 수 있습니다.

웹사이트: poki.com

