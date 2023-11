Stickman Army : The Resistance

레벨에서 레벨로 이동하기 위해 타워 꼭대기에서 적군과 싸워보세요. 무기를 업그레이드하고 타워를 강화하여 적을 막고 그들이 당신을 죽이기 전에 죽여야 합니다. 적들이 양쪽에서 다가오고 있으므로 이 게임에서는 주의를 잘 기울이십시오. 정말 문제가 생기면 일반 모드보다 두 배 더 많은 총알을 발사할 수 있는 '분노' 모드를 사용하세요. Stickman Army: The Resistance는 데스크탑과 모바일 기기 모두에서 Poki를 통해 플레이할 수 있는 HTML5 게임입니다. 무료로 브라우저. 제작자 소개: Stickman Army: The Resistance는 Playtouch에서 제작했습니다. 그들은 또한 다른 Stickman Army: Team Battle, Stickman Army: The Defenders 및 Stickman Fighter 게임의 제작자이기도 합니다.

