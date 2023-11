Skywire는 Nitrome에서 제작한 액션 플랫폼 게임입니다. 이 게임에서는 레일에서 선박을 조종하면서 승객을 역까지 운반하는 것을 돕습니다. 타조, 앵무새, 코뿔소, 낙타 등 위험한 로봇 동물은 승객을 추락시킬 수 있으므로 피하세요. 2인용 레이싱을 위한 게임 모드도 있습니다! 계속해서 이 레일 라이딩 클래식에 뛰어드세요! Up - W 또는 Upwards arrowDown - S 또는 Downwards arrowSkywire는 Nitrome에서 플래시 게임으로 제작되었으며 나중에 AwayFL에서 HTML5로 에뮬레이트했습니다. Poki에서 Nitrome의 다른 플래시 게임 플레이: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , 동굴 혼돈, 반란, 스카이와이어-2, 트윈 샷, 실험 대상 녹색 및 실험 대상 파란색

