Pull My Tongue

카멜레온 그렉은 배가 고파요. 오직 팝콘만이 그를 만족시킬 거예요! Pull My Tongue에서 5개 세계에 걸쳐 85개 이상의 맛있고 부담스러운 퍼즐을 풀어 Greg가 좋아하는 음식으로 배를 채울 수 있도록 도와주세요. 그렉의 혀를 팝콘 쪽으로 당기세요. 하지만 그의 길을 막는 재퍼, 스파이크 및 기타 위험 요소를 피하도록 조심하세요! 퍼즐 nous를 테스트하기에 충분하지 않다면 Pull My Tongue의 각 레벨마다 수집할 별 3개가 있으므로 통찰력을 뽐내고 Greg가 맛있는 간식을 먹도록 도울 수 있습니다!제작자 정보: Pull My Tongue는 다음에 의해 만들어졌습니다. 스웨덴에 거주하는 솔로 개발자 David Marquardt. David의 다른 게임으로는 끝없는 퍼즐 러너 Glitch Dash가 있습니다.

웹사이트: poki.com

