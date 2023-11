Princesses Emergency Room

Princesses Emergency Room은 Idea Studios에서 제작한 옷입히기 게임입니다. 병원의 의사 팀에 합류하여 긴급 상황에 처한 공주들을 모두 도와주세요! 서툰 가을, 감기... 당신의 실력을 발휘할 기회입니다! 공주들이 멋진 변신을 하고 병원을 그 어느 때보다 더 멋지게 보이게 해주세요! 마우스 커서를 사용하여 개체를 선택하고, 끌고, 이동하세요. 공주 응급실은 Idea Studio에서 제작했습니다. Poki에서 다른 게임도 무료로 플레이하세요: Eliza Mall Mania, Just Married! 홈 데코, 나의 완벽한 결혼식, 유니콘 생일 서프라이즈, 엘리와 벤: 데이트 나이트, 미루나의 모험: 필터 매니아, 연예인 BFF 축제 재미, 엘리의 깜짝 생일 파티, 공주에서 영향력 있는 사람으로, 사랑 찾기 프로필, 올리에 가다 -학교, Photogram Lovers Surprise, Princess Prank Wars Makeover, Princess Tomboy Street Art, Superhero Look Alike Contest, Traveling Guide Curly, Twins Adventures: Attic Surprise, Villain Quinn: My Drawing Portfolio and Your Love CalculatorPrincesses Emergency Room은 데스크탑에서 모두 플레이 가능합니다. 그리고 Poki의 휴대폰에서 무료로: Princesses Emergency Room을 이용할 수 있습니다.

웹사이트: poki.com

