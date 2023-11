Pop It Master

Pop It Master는 편안한 온라인 퍼즐 게임입니다. 이 게임은 유명한 Pop It 안절부절 장난감을 기반으로 합니다. 이 게임의 목표는 팝핏을 눌러 터뜨리고 다채로운 장난감을 잠금 해제하는 것입니다. 모든 거품을 터뜨리고 아무것도 남기지 않도록 주의하세요! 80개의 안절부절 장난감 컬렉션을 모두 모으면 비밀 모드를 잠금 해제할 수 있습니다. 만족스러운 디지털 팝핑 경험을 즐길 준비가 되셨나요? Pop It Master가 제공하는 현실적이고 차분한 소리와 감정을 즐겨보세요! Pop - 탭 또는 마우스 왼쪽 클릭 Pop It Master는 Rad Brothers가 제작했습니다. 이것은 Poki에서의 첫 번째 게임입니다!

웹사이트: poki.com

