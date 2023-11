Papa Louie: When Pizzas Attack

Papa Louie: When Pizzas Attack은 Infamous Onion Ring에서 Papa Louie의 고객들을 구하기 위해 모험을 떠나는 플랫폼 게임입니다. 귀하의 고객은 끈적끈적한 피자 괴물로 변했고, 고객을 구하기 위해서는 귀하와 귀하의 주방 장비가 필요합니다. 믿음직한 패들 폭탄과 후추 폭탄을 손에 들고 피자 몬스터가 등장하는 12개 스테이지 중 하나를 클리어하세요! 빅 폴리(Big Pauly)에 들러 코인을 교환하고 고추 폭탄을 구입하세요. 피자 패닉을 느끼시나요? Papa Louie: When Pizzas Attack은 2006년 미국 게임 개발팀인 Flipline Studios에 의해 개발되었습니다. 나중에 AwayFL에 의해 HTML5로 포팅되었습니다. Poki에서 다른 전설적인 게임을 확인하세요. Papa's Burgeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria, Papa's Taco Mia 4개의 주요 세계가 있으며 각각 3개의 스테이지로 구성되어 있습니다. 게임에는 잡곡 밭, 파스타 정글, 토마토 소스 도시, 광산 밭 등 총 12개의 스테이지가 있습니다. 주요 적대자이자 게임에 등장하는 모든 적의 주인인 크루시다 페퍼 병장 또는 사지입니다. Papa Louie: When Pizzas Attack을 Poki에서 무료로 플레이할 수 있습니다. Papa Louie: When Pizzas Attack은 현재 컴퓨터에서만 플레이할 수 있습니다.

