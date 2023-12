One Button Bounce

One Button Bounce는 플랫폼 위에서 끊임없이 앞뒤로 달리는 캐릭터를 제어하는 ​​퍼즐 게임입니다. 멈출 수 없는 당신의 임무는 캐릭터의 점프 시간을 정확하게 맞춰 당신의 저주가 퍼즐을 풀 수 있는 방법으로 바뀌도록 하는 것입니다. W, 스페이스바 또는 위쪽 화살표를 사용하여 점프하고 벽에서 튕겨 나옵니다. 다음 플랫폼으로 이동하는 포털에 도달할 때까지 한 플랫폼에서 다른 플랫폼으로 이동하세요. 포털을 가로막는 데는 창의적인 장애물이 많이 있으므로 놀랍고 만족스러운 퍼즐을 많이 발견하게 될 것입니다. 막히더라도 걱정하지 마세요. 언제든지 힌트를 사용하여 레벨을 통과하는 방법을 보여줄 수 있습니다. W, 스페이스 바 또는 위쪽 화살표를 사용하여 점프하고 벽에서 튕겨 나옵니다. 포털에 도달하여 다음 플랫폼으로 이동할 때까지 한 플랫폼에서 다른 플랫폼으로 이동합니다. One Button Bounce는 Robert Alvarez가 만들었습니다. Poki에는 Ledge Throw, Platform Countdown, Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer 및 Resizer와 같은 다른 사고 게임도 있습니다. Poki에서 One Button Bounce를 무료로 플레이할 수 있습니다. One Button Bounce는 컴퓨터와 휴대폰, 태블릿과 같은 모바일 장치에서 플레이할 수 있습니다.

웹사이트: poki.com

면책 조항: WebCatalog는 One Button Bounce에 의해 제휴, 연관, 승인, 보증된 것이 아니며, 어떤 방식으로도 공식적으로 연결되어 있지 않습니다. 모든 제품 이름, 로고, 브랜드는 각 소유자의 자산입니다.