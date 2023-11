Moto X3M은 온라인 자전거 경주 게임입니다. 목표는 점프하거나 피해야 하는 거대하고 움직이는 장애물이 있는 레벨에서 오토바이 경주를 하는 것입니다. 공중에서 뒤집어서 최종 시간을 줄이고 만점을 획득할 수 있습니다. 멈춰야 할 때, 충돌하고 다시 부활할 때를 알아보세요. 최대한 짧은 시간에 레벨을 완료해 보세요. Moto X3M은 2016년에 웹 플래시 게임으로 처음 출시되었습니다. 이후 게임 개발 스튜디오 Madpuffers에서 html5 게임으로 포팅되었습니다. Moto X3M은 Moto X3M Winter, Moto X3M 5 Pool Party 및 최신 Moto X3M Spooky Land를 포함하는 Moto X3M 시리즈의 첫 번째 릴리스입니다. 이 게임 시리즈는 오토바이 게임 카테고리에서 가장 인기 있는 게임 중 하나이기도 합니다. Moto X3M을 플레이하는 방법은 다음과 같습니다. Moto X3M에는 총 22개의 다양한 레벨이 있습니다. Moto X3M 시리즈의 최신 게임은 Moto X3M Spooky Land입니다. 이 게임은 2019년 10월에 출시되었습니다. Moto X3M 시리즈는 Madpuffers에서 2016년에 개발한 게임입니다. Moto X3M 시리즈 외에도 다른 게임으로도 알려져 있습니다. 그들은 Football Masters 및 Basketball Stars와 같은 게임을 만들었습니다. 모든 레벨에서 최대 3개의 별을 얻을 수 있습니다. 이 별들은 시간을 기준으로 합니다. 아래에서는 시간을 단축하고 별 1~2개에서 별 3개로 갈 수 있는 최고의 팁을 찾을 수 있습니다. 속도를 조절하세요. 때로는 레벨을 더 빨리 완료하기 위해 속도를 낮추는 것이 더 나을 때도 있습니다. 트릭과 스턴트를 마스터하세요. 앞면 뒤집기와 뒷면 뒤집기를 하여 시간을 0.5초 단축하세요. 모든 플립은 0.5초 동안 계산되며, 그렇습니다. 그러나 일부 트릭을 사용하면 속도가 느려질 수 있으므로 보너스 시간이 항상 가치 있는 것은 아니라는 점을 명심하세요. 땅에 착지할 때 뒷바퀴로만 착지하면 부스트를 받을 수 있습니다. 수직이 많을수록 좋지만 너무 수직이면 시간이 낭비될 수 있습니다. 따라서 완벽한 각도를 찾으십시오. 때로는 가만히 서 있는 후에 약간의 힘을 가하면 시간을 절약할 수 있습니다. 가속 페달과 브레이크를 동시에 누르십시오(W+S) 또는 (위쪽 화살표 + 아래쪽 화살표). 이러한 부스트를 위한 완벽한 순간은 레벨을 계속하기 전에 잠시 기다려야 하는 순간입니다. W, A, D 또는 UP, Down, Right 키를 누르면 타이머가 시작됩니다. 때로는 시작 시 삭제되는 경우가 있으므로 타이머가 나중에 시작되도록 적절한 순간에 키를 누르는 시간을 맞추십시오. 지도를 최소한 두 번 이상 플레이하세요. 점프할 위치, 속도를 낮추거나 최고 속도로 이동할 위치를 기억하세요. 그리고 위에 언급된 모든 팁과 요령을 연습하세요. 일부는 다른 것보다 더 많은 기술과 시간이 필요할 수 있습니다. Moto X3M 시간을 향상시켜 보세요! Poki에서 온라인으로 Moto X3M을 무료로 플레이할 수 있습니다. Poki는 가장 큰 온라인 놀이터입니다. 매달 3천만 명이 넘는 게이머가 Poki에서 온라인으로 플레이합니다. 더 많은 훌륭한 게임을 발견하고 싶으신가요? Poki 홈페이지에서 최신 게임을 확인하거나 인기 게임 페이지에서 검색을 시작해 보세요.

웹사이트: poki.com

