Make it Meme

Make It Meme은 온라인에서 친구나 실제 플레이어와 함께 밈을 만들고 점수를 매기는 재미있는 게임입니다. 로비를 만들거나 참가하고 다른 플레이어가 참가할 때까지 기다리세요. 게임이 시작되면 각 플레이어는 무작위로 밈을 받고 주어진 시간 내에 재미있는 캡션을 작성해야 합니다. 그러면 모든 플레이어는 15초 동안 이러한 밈 창작물을 평가할 수 있습니다. 마지막으로 가장 많은 점수를 얻은 밈이 라운드에서 승리합니다. 선택할 수 있는 게임 모드는 Normal, Same Meme, Relaxed의 3가지입니다. 당신이 가장 잘하는 모드를 선택하고 모두에게 당신의 재미있는 면모를 보여주세요! 좋아하는 밈을 다운로드하고 친구들과 공유하는 것을 잊지 마세요!Meme Buddy는 좋아하는 밈에 대한 사랑을 표현하고 Meme Buddy가 될 수 있는 버튼입니다! 클릭하면 친구 밈의 절반 포인트를 보너스로 받게 됩니다. 선택할 수 있는 게임 모드는 3가지입니다: 일반, 동일한 밈, 편안한 모드. 마우스 왼쪽 버튼을 사용하여 클릭하거나 손가락으로 탭하여 텍스트를 선택하세요. 필드를 클릭하고 캡션을 입력하세요. 투표할 차례가 되면 빨간색 버튼을 사용하여 찬성 투표를 하고, 파란색 버튼을 사용하여 반대 투표를 하고, "Meh" 버튼을 사용하여 점수를 주지 마십시오. Make It Meme은 Prealpha에서 제작했습니다. 이것은 Poki의 첫 번째 게임입니다! Make It Meme은 Poki에서 무료로 플레이할 수 있습니다. Make It Meme은 컴퓨터와 휴대폰, 태블릿과 같은 모바일 장치에서 플레이할 수 있습니다.

