Mahjoctopus

Mahjoctopus는 마작의 재미있는 부분과 솔리테어와 같은 고전적인 카드 게임을 결합한 퍼즐 게임입니다. 수중을 테마로 한 이 멋진 퍼즐 경험에서는 타일을 오름차순 또는 내림차순으로 정렬하게 됩니다. 화면 하단에 있는 타일의 숫자를 확인하고 앞이나 뒤에 오는 숫자를 찾을 때까지 더미에서 새 카드를 선택하세요. 올바른 타일을 탭하면 해당 타일이 게임 패널 하단으로 이동합니다. 페어링할 수 있는 번호가 없으면 덱에서 더 많은 카드를 가져옵니다. 막히면 언제든지 실행 취소 파워업을 사용하거나 타일을 얻으세요. 가끔 나타나는 신비한 바다 생물을 탭하여 놀라움을 얻는 것을 잊지 마세요! 화면 하단에 있는 타일의 숫자를 확인하고 숫자가 나타날 때까지 더미에서 새 카드를 선택하세요. 그 앞이나 뒤에 옵니다. 타일을 탭하여 적절한 위치로 이동할 수 있습니다. Mahjoctopus는 Adgard에서 제작했습니다. Poki에서 다른 중독성 있는 게임인 Pop It vs Spinner, Find The Candy, MadZOOng 및 Merge to Million을 플레이하세요. Poki에서 Mahjoctopus를 무료로 플레이할 수 있습니다. Mahjoctopus는 컴퓨터와 휴대폰, 태블릿과 같은 모바일 장치에서 플레이할 수 있습니다.

웹사이트: poki.com

