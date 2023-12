Mac, Windows, Linux용 WebCatalog 에서 Look, Your Loot!의 데스크톱 앱으로 보다 개선된 환경을 이용하세요.

보세요, 당신의 전리품을 보세요! 던전 크롤러와 롤플레잉 요소를 결합한 카드 게임입니다. 공격력과 방어력을 나타내는 영웅 카드부터 시작합니다. 카드를 중심으로 마법, 경험, 보상 및 위험으로 가득 찬 신비한 던전 내에서 만남을 무작위로 만드는 덱도 얻을 수 있습니다. 당신이 해야 할 일은 영웅 카드를 왼쪽, 오른쪽, 위, 아래로 움직이는 것뿐입니다. 당신의 영웅이 어떤 카드를 거치든 상호작용하거나 싸울 것입니다. 게임의 강력한 보스 중 한 명에게 죽지 않도록 건강 ​​포인트에 주의하세요. 던전을 통과하고, 상자를 잠금 해제하고, 비약을 마시고, 동전을 모으고, 불덩어리를 던지고, 유독하고 스파이크가 있는 함정을 피하고, 보스를 물리치세요. 보스를 물리칠 때마다 영웅이 강해지면서 영웅을 업그레이드할 수 있는 기회가 주어집니다. Look, Your Loot!Move - WASD 또는 화살표 키(터치 스크린에서 스와이프)에서 위험한 던전 탐험을 시작하고 최고의 던전 마스터가 되어 보세요. 최대한 많은 전리품을 얻기 위해 다양한 전술을 사용하는 11명의 영웅이 있습니다. 그들은 기사, 마법사, 성기사, 도둑, 루이너, 어둠의 드루이드, 랜슬롯 경, 버서커, 암살자, 역병 의사 및 궁수입니다. 보세요, 당신의 전리품입니다! Dragosha에 의해 만들어졌습니다. Poki: Foggy Fox에서 다른 3D 액션 롤플레잉 게임을 플레이해보세요. Look, Your Loot!를 플레이할 수 있습니다. Poki.Look에서 무료로 전리품을 받으세요! 컴퓨터와 휴대폰, 태블릿과 같은 모바일 장치에서 재생할 수 있습니다.

웹사이트: poki.com

