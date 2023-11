"Let Will Grigg Play!" 게임을 플레이하고 웨일스의 슈퍼스타 Gareth Bale을 상대로 Will Grigg를 플레이할 기회를 잡고 Will Grigg로 득점할 때마다 축구 팬들이 "Will Grigg's on Fire" 바이러스 성가를 부르는 것을 들어보세요. 우리가 100,000점을 득점한다면 가상 "Grigg 목표"를 통해 북아일랜드 감독 Michael O'Neill의 관심을 끌고 마침내 Will Grigg가 EURO 2016에 출전하도록 설득할 수 있습니다! 준비 - 플레이 - 득점!

웹사이트: poki.com

