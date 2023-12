Lands of Blight

Lands of Blight는 몇 초마다 자동으로 공격하는 캐릭터를 조종해 끊임없이 밀려오는 몬스터들 사이에서 살아남아야 하는 액션 어드벤처 게임입니다. 간단히 주변을 돌아다니며 몬스터의 손아귀에서 벗어나려고 최대한 많은 몬스터를 공격하세요. 다른 로그라이트 및 롤플레잉 게임과 유사하게, 수많은 적을 쓰러뜨리면서 경험치를 얻고 레벨을 올리게 됩니다. 그리고 레벨이 오를 때마다 게임 플레이 방식을 바꿔줄 무작위 능력이 잠금 해제됩니다. 결과가 있으므로 어떤 파워업을 받을지 선택하세요. 영웅의 성장 전략을 세우고 밤새도록 도움을 줄 수 있는 최고의 능력만 선택하세요. 치유, 공격력 증가, 적중 반경 확대, 심지어 불 덩어리 및 번개와 같은 흥미 진진한 주문과 같은 힘이 있습니다. 놀라운 보상을 잠금 해제하려면 상자를 꼭 누르세요! Lands of Blight에서 새벽까지 살아남을 수 있습니까?이동 - WASD 또는 화살표 키ESC - 일시 정지 또는 일시 정지 해제스페이스 바 - 선택 허용 Lands of Blight는 7Spot Games에서 제작했습니다. Poki에서 다른 퍼즐 게임을 플레이하세요: Ninja Mouse, Moving Truck: Bounty, Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 , ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 및 Truck Loader 5Poki에서 Lands of Blight를 무료로 플레이할 수 있습니다. Lands of Blight는 컴퓨터와 휴대폰, 태블릿과 같은 모바일 장치에서 플레이할 수 있습니다.

웹사이트: poki.com

