Just Park It 11

Just Park It 11은 클래식 주차 시리즈의 11번째 작품입니다. 장애물과 혼잡한 교통으로 가득 찬 좁은 거리를 통해 거대한 트럭을 운전하십시오. 트럭을 충돌시키지 않고 교통을 통과하고 올바른 지점에 주차하고 세심하게 디자인된 혼란스러운 트랙을 모두 완료하세요. 당신이 진짜 트럭 운전사임을 증명할 수 있나요? 건강을 잃지 않고 차량을 주차하세요. 브레이크 - 스페이스 키 드라이브 - 화살표 키Just Park It 11은 Brain Software에서 제작되었습니다. Poki에서 다른 게임 Extreme Off Road Cars 3: Cargo를 확인해 보세요!

웹사이트: poki.com

