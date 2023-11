Go Kart Go! Ultra!

엔진을 시동하고 Go Kart Go를 준비하세요! 극단론자! 드라이버를 현명하게 선택하고 Old Station, Central Park, Watermill Mine 등 주변에서 경주하세요. 고카트 고(Go Kart) 게임을 즐겨보세요! 극단론자! Poki에서 별을 모아 새로운 캐릭터를 잠금해제하세요. 2인용 레이싱 모드를 시도하고 친구들과 경쟁해보세요. 고카트 고(Go Kart Go) 라운드에서 승리하세요! 울트라 온라인으로 최고의 자랑거리를 얻으세요! 통제 수단: 플레이어 1 화살표 키 - 조종 우주 - 아이템 사용 Shift - 점프 및 드리프트 Z-돌아봐 Esc/P - 일시중지 M - 음소거 플레이어 2 WASD 키 - 조종 Q - 아이템 사용 탭 - 점프 및 드리프트 E - 뒤를 돌아봐 Esc/P - 일시중지 M - 음소거 제작자 소개: Xform Games는 네덜란드에 본사를 두고 있으며 Rally Point 5의 제작자이기도 합니다.

웹사이트: poki.com

