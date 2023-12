Mac, Windows, Linux용 WebCatalog 에서 Go Go UFO!의 데스크톱 앱으로 보다 개선된 환경을 이용하세요.

Go Go Ufo는 Nitrome의 레이싱 스킬 게임입니다. 당신은 위에서 작은 우주선을 조종합니다. 경주에서 승리하려면 더욱 정확한 움직임이 필요합니다! 최고의 우주선 경주자가 되어 결승선에 먼저 도착할 수 있습니까? WASD 또는 화살표 키로 이동하세요. Go Go Ufo는 Nitrome에서 플래시 게임으로 제작되었으며 나중에 AwayFL에서 Poki용 HTML5로 에뮬레이션되었습니다. Poki에서 Nitrome의 다른 플래시 게임을 플레이하세요: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , 동굴 혼돈, 반란, 스카이와이어, 트윈 샷, 실험 대상 녹색 및 실험 대상 파란색

웹사이트: poki.com

