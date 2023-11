Get On Top

Get on Top은 Bennett Foddy가 제작한 2인용 격투 게임입니다. 친구와 씨름하고 친구의 머리를 바닥에 두드려 라운드에서 승리하세요. 이동 키를 사용하여 점프하고, 밀고, 당겨서 다른 전투기 위에 올라타세요. 체중을 뒤로, 앞으로, 위로 이동할 수 있습니다. 목과 등이 바닥에 닿을 수 있도록 무엇이든 하세요. 11점을 먼저 획득한 사람이 경기에서 승리합니다. 이동 - WASD 키이동 - 화살표 키Get on Top은 Bennett Foddy가 만들었습니다. 이것은 Poki에서의 첫 번째 게임입니다.

웹사이트: poki.com

