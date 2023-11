From Princess to Influencer

From Princess to Influencer는 Idea Studios에서 제작한 드레스업 게임입니다. 이 공주의 미래 여행에 동참하고 그녀가 가장 멋지고 현대적인 의상을 찾을 수 있도록 도와주세요! 그녀와 함께 아름다운 헤어스타일, 메이크업, 드레스 및 액세서리를 선택하세요. 이 공주가 최신 패션을 입게 될까요? 마우스 커서를 사용하여 개체를 선택하고 드래그하고 이동하세요. 공주부터 인플루언서까지 Idea Studio에서 제작합니다. Just Married와 같은 다른 게임도 플레이해보세요! Poki에서 홈데코나 올리스쿨을 즐겨보세요!

웹사이트: poki.com

