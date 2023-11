Dunkers, Temple of Boom, Golf Zero 등의 제작사에서 상대방의 기지를 파괴하는 2인용 게임인 Fortz를 선보입니다. 포탑, 재치, 다양한 무기를 사용하여 적을 쓰러뜨리세요! 최대의 재미를 위해 동일한 컴퓨터에서 두 번째 플레이어와 함께 Fortz를 무료로 플레이하세요. 이 Fortz 온라인 버전은 맞춤형 대학살을 위한 모든 기능을 갖춘 레벨 편집기뿐만 아니라 귀하와 귀하의 친구들이 서로를 파괴할 수 있도록 사전 제작된 다양한 레벨을 제공합니다! 이제 점수를 정할 시간입니다. Poki에서 Fortz를 플레이하여 친구와 논쟁을 끝내세요! 통제 수단: 플레이어 1: W, A, D - 이동(지상) W, S - 조준(포탑) D - 사격 S - 블록 배치(지상) 플레이어 2: 위쪽, 왼쪽, 오른쪽 화살표 키 - 이동(지상) 위쪽, 아래쪽 화살표 키 - 조준(포탑) 왼쪽 화살표 키 - 사격 아래쪽 화살표 키 - 블록 배치(지상) 팁과 요령: - 정기적으로 포탑을 재장전하는 것을 잊지 마세요. 포탑이 비어 있으면 발사되지 않습니다! - 더 흥미로운 블록 배열을 보려면 레벨 선택 기능을 확인하세요. 제작자 소개: Fortz는 스웨덴 스톡홀름에 본사를 둔 Colin Lane Games에서 제공합니다. Colin Lane은 대히트 Dunkers, Dunkers-2, Wrassling, Temple of Boom 및 Golf Zero를 만든 1인 개발 조직입니다.

웹사이트: poki.com

면책 조항: WebCatalog는 Fortz에 의해 제휴, 연관, 승인, 보증된 것이 아니며, 어떤 방식으로도 공식적으로 연결되어 있지 않습니다. 모든 제품 이름, 로고, 브랜드는 각 소유자의 자산입니다.