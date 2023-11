Doodle God: Good Old Times

Doodle God: Good Old Times는 Doodle God 시리즈의 최신 버전입니다. 이 버전에서는 인류의 역사를 탐구합니다. 요소를 혼합하고 성, 기사 및 완전한 군대를 만드십시오! Doodle God: Good Old Times의 모든 요소를 ​​결합할 수 있습니까?게임 방법:다양한 조합으로 요소를 결합하여 새로운 요소를 만들고 전 세계를 발전시키세요!제작자 정보: Doodle God: Good Old Times는 Joybits에서 제작했습니다. Doodle God 시리즈로 유명해요!

