Era of Conquest는 4399 Games에서 개발한 전략 게임으로 now.gg를 사용하면 브라우저에서 온라인으로 게임을 플레이할 수 있습니다. 여기에서 더 많은 흥미로운 온라인 게임을 탐색할 수 있습니다. 전략적 기량과 문화적 풍요가 만나는 정복 시대의 역사 연대기를 통해 장대한 모험을 떠나보세요. 강력한 지도자로서 당신은 과거의 영광에 대한 독특한 이야기와 제국을 되찾으려는 불타는 열망을 지닌 다양한 문명의 타락한 군주의 입장이 됩니다. 이 게임은 영주들이 전장에서 자신의 역사를 다시 쓰려고 애쓰는 장대한 서사 속으로 여러분을 몰입시킵니다. 정복의 시대(Era of Conquest)는 결단력과 정복의 서사시로 펼쳐집니다. 당신의 임무는 무엇입니까? 역사적 전설을 소환하고, 특수 부대를 조직하고, 동맹을 맺어 제국을 재건하고 확장하세요. 핵심은 클랜의 힘을 강화하는 데 있습니다. 이 작업에는 신중한 계획, 자원 관리, 외교적 기교가 필요합니다. 게임의 뛰어난 특징 중 하나는 마음대로 사용할 수 있는 다양한 문명입니다. 로마의 전략적 힘, 일본의 정밀성, 바이킹의 모험 정신 중 무엇을 선호하든 Era of Conquest에서는 풍부한 문화 태피스트리 중에서 선택할 수 있습니다. 각 문명은 고유한 강점과 도전 과제를 가져오며 게임 플레이에 깊이와 복잡성을 더합니다. Era of Conquest에서는 단순히 플레이만 하는 것이 아닙니다. 당신은 전략을 세우고, 협상하고, 정복합니다. 당신의 결정이 제국의 운명을 결정하는 시간과 야망을 통과하는 스릴 넘치는 여행입니다. 타락한 군주를 위대하게 이끌고, 역사를 다시 쓰고, 시간의 역사에 유산을 남길 준비가 되셨습니까? 정복의 시대가 당신의 명령을 기다립니다! 긴 다운로드와 귀찮은 업데이트는 이제 안녕. 게임을 다운로드하거나 설치할 필요 없이 PC 또는 모바일의 클라우드에서 좋아하는 Click Era of Conquest를 플레이하세요. 기존 휴대폰이나 PC 또는 모든 장치를 즉시 강력한 게임기로 만들어보세요. 소셜 미디어를 통해 친구들과 게임 링크를 빠르게 공유하고 새로운 게임 방식을 소개해보세요. 새 장치에 로그인하셨나요? 걱정 마. now.gg 모바일 클라우드를 사용하면 진행 상황을 잃지 않고 다른 화면에서 게임을 재개할 수 있습니다. 그러니 지금 바로 Click Era of Conquest Online에 들어가 학살을 시작하세요. '브라우저에서 플레이' 버튼을 클릭하고 즉시 시작하세요. now.gg에서만 가능합니다.

