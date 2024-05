WhoIsHostingThis.com은 웹사이트에서 사용하는 웹 호스트를 검색할 수 있는 웹마스터 도구입니다. 대부분의 웹마스터 도구는 다음과 같은 간단한 질문에 어려움을 겪습니다. 웹사이트를 실제로 호스팅하는 사람은 누구입니까? 예를 들어 NetCraft.com은 HostGator.com이 The Planet에서 호스팅된다는 인상을 줄 수 있습니다. 분명히 그렇지 않습니다. HostGator에서 호스팅합니다! -그러나 그들은 The Planet의 데이터 센터 범위에서 공간을 임대합니다. DMCA 불만 사항을 제기하거나, 명예 훼손 서류를 발행하거나, 긴급하게 DDoS 공격을 보고해야 하는 경우 실제 웹 호스트를 아는 것은 매우 중요합니다. WhoIsHostingThis.com은 다양한 데이터 소스를 사용하여 보다 정확한 결과를 제공할 뿐만 아니라 웹 호스팅 브랜드 리뷰, 호스팅 비교 도구 및 DMCA 게시 중단 서비스도 제공합니다. 이 도구는 New York Times, LifeHacker 및 Download Squad에 소개되었습니다. 이는 또한 영국 정부와 영국 최고 경찰 협회(Association of Chief Police Officers)에서 웹 사이트 호스트를 추적하는 데 사용됩니다.

웹사이트: whoishostingthis.com

