소매 가격 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 바베이도스

First Insight는 디자이너, 판매자, 브랜드 관리자, 구매자 및 마케팅 팀이 소매 업계를 위해 특별히 고안된 디지털 설문 조사에 소비자를 참여시켜 매일 직면하는 주요 질문에 답할 수 있는 차세대 의사 결정 플랫폼을 제공합니다. 소매업체 리더들은 First Insight의 디지털 테스트 플랫폼(InsightSUITE)을 사용하여 대상 고객의 가치를 발굴하여 성장을 지원합니다. 당사의 솔루션은 제로파티, 고객의 소리 데이터를 수집하고 이를 AI와 결합하여 재무 목표를 현실로 만듭니다. 왜 퍼스트 인사이트인가? First Ins...