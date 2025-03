Right On Interactive

기술은 항상 발전하지만 참여는 시대를 초월합니다. 참여 고객은 더 많은 수익을 창출하고 종종 옹호자가 됩니다. Right On Interactive에서는 마케팅 담당자가 참여를 단순한 캠페인이 아닌 여정으로 볼 때 수익성 있는 성장이 지속되는 것을 확인했습니다. 그래서 우리는 고객 라이프사이클 마케팅 개념을 자동화하여 잠재 고객부터 열렬한 팬까지 고객 여정의 각 단계에서 누가 조직에 가장 적합하고 가장 참여도가 높은지에 대한 가시성을 제공하도록 소프트웨어를 설계했습니다. 당사의 클라우드 기반 솔루션은 메시징부터 제품 사용까지 고객의 전체 브랜드 경험을 매핑합니다. 마케터와 영업팀은 잠재 고객이나 고객이 브랜드와의 관계에서 어디에 있는지, 평생 가치를 극대화하기 위해 접근하는 최선의 방법을 정확히 알 수 있습니다. Right On Interactive에서는 인생에 가장 적합한 고객을 유치하고 확보하는 것이 중요하다고 믿습니다.