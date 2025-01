최고 인기 최근에 추가된 항목 악성 코드 분석 도구 - 최고 인기 앱 - 헝가리

악성 코드 분석 도구는 회사의 IT 리소스, 엔드포인트 및 애플리케이션에서 탐지된 악성 소프트웨어를 격리하고 조사하는 데 필수적입니다. 이러한 도구는 일반적으로 맬웨어를 식별한 다음 감염된 리소스를 안전하고 격리된 환경으로 이동합니다. 이 샌드박스 설정 내에서 보안 전문가는 맬웨어의 코드와 동작을 분석하여 기능을 이해하고 이로 인해 발생할 수 있는 피해를 평가하며 향후 공격을 방어하기 위한 전략을 개발합니다. 이러한 도구는 사고 대응, 위험 분석, 보안 운영과 관련된 보안 팀과 IT 직원이 활용합니다. 탐지된 악성 코드로부터 데이터를 수집함으로써 보안 조치를 강화하고 유사한 위협이 시스템을 손상시키는 것을 방지합니다. 이 정보는 기존 위협 인텔리전스 시스템과 통합되는 경우가 많으며 IT 인프라의 더 넓은 부분을 검사하여 악성 코드가 다른 영역에 침투하지 않았는지 확인하는 데 사용됩니다.