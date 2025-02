기계 학습 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 슬로바키아

myLang

mylang.me

MyLang Me 버전: API를 통한 웹사이트 또는 애플리케이션의 신경 기계 번역 * 지속적인 기계 학습; * 새로운 언어 추가; * 개인정보 보호 * HTML 마크업 작업. Me 버전에는 중국어(간체), 영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 폴란드어, 포르투갈어, 루마니아어, 러시아어, 스페인어, 아랍어, 불가리아어, 체코어, 덴마크어, 네덜란드어, 에스토니아어, 핀란드어, 그리스어, 히브리어를 포함한 91개 언어가 포함되어 있습니다. , 헝가리어, 라트비아어, 리투아니아어, 슬로바키아어, 슬로베니아어, 스웨덴어, 터키어 등 Me 버전의 경우 제휴 프로그램에 가입할 수 있습니다. 개인 링크를 공유하면 판매에서 15%를 얻을 수 있습니다. MyLang Pro 버전: 전문 사전에 액세스하기 위한 통합 API: Amazon Translate, DeepL API, Google Cloud AutoML Translation API, Tencent Cloud TMT API, SYSTRAN PNMT API, ModernMT Human-in-the-loop, Yandex Cloud Translate API. 다음과 같은 경우에는 통합 API가 필요합니다. * 위 사전을 별도로 유지 관리하는 비용을 줄입니다. * 자동 라우팅을 사용하면 hLEPOR, GLUE, MultiNLI 측정항목에 따라 선택한 언어 쌍 및 방향에 가장 적합한 사전을 얻을 수 있습니다.