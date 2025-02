로그 분석 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 싱가포르

SolarWinds

헬프 데스크 에센셜 팩은 Solarwinds® 웹 헬프 데스크와 Dameware 원격 지원의 조합입니다. 헬프 데스크 및 IT 원격 지원 작업을 자동화하고 단순화하여 시간을 절약하기 위해 통합되었습니다. 주요 기능: • 중앙 집중식 티켓팅 및 사고 관리 • 자동화된 검색 및 중앙 집중식 인벤토리를 갖춘 IT 자산 관리(ITAM) • 셀프 서비스를 위한 내장된 지식 기반 • IT 변경 관리 및 사용자 정의 가능한 승인 워크플로 • 보고, SLA 경고 및 고객 설문 조사 • Windows®, Mac OS® X 및 Linux® 시스템 원격 제어 • 전체 원격 세션을 시작하지 않고도 시스템 모니터링, 이벤트 로그 보기 및 네트워크 진단을 위한 내장 도구 • 방화벽 외부에서 최종 사용자를 지원하는 원격 액세스