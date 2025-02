지역 마케팅 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 신트마르턴

Partoo

partoo.co

Partoo의 임무는 기업을 인터넷에서 더욱 눈에 띄게 만들고, 기업의 평판을 향상시키며, 더 많은 고객을 확보하도록 돕는 것입니다. 당사의 올인원 솔루션은 직관적인 대시보드를 통해 전략적 의사 결정을 지원하므로 의사 결정자는 ROI를 측정하고 지속적인 고객 관계를 육성할 수 있습니다. Partoo는 중소기업은 물론 McDonald's, Toyota, Carrefour 및 Sports Direct와 같은 대기업을 포함하여 다양한 산업 분야의 다양한 현지 및 국제 기업과 협력하고 있습니다. 지역 목록 솔루션의 단순성 덕분에 기업은 지역 및 브랜드 수준에서 도구를 관리할 수 있습니다. Partoo는 400명 이상의 전문가로 구성된 팀을 자랑하며 100개 이상의 국가에서 400명 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. 제품 세부 정보 Partoo는 Get Found, Get Chosen 및 Get Clients라는 3가지 목표를 달성하여 다음 제품을 통해 기업이 성장하도록 돕습니다. 검색: - 현재 상태 관리: 기본 디렉토리, GPS, 검색 엔진, 소셜 네트워크 및 오피니언 웹사이트에 매장 정보를 자동으로 방송합니다. - 매장 찾기: 매장 찾기 기능과 위치별로 맞춤 설정 가능한 페이지로 웹사이트를 최적화하세요. 귀하의 활동과 관련된 쿼리에서 귀하의 POS(Point of Sales)를 눈에 띄게 만드십시오. 선택받기: - 리뷰 관리: Google, TripAdvisor 또는 Facebook에서 가져온 리뷰를 목록에 남겨두세요. 정기 보고서를 받아 분석하고 단일 인터페이스에서 대응하세요. - 리뷰 부스터: 만족한 고객이 SMS 초대를 통해 Google 비즈니스 프로필에 긍정적인 리뷰를 남기도록 독려합니다. 클라이언트 확보: - 메시지: Google 비즈니스 프로필, Facebook 메신저, Instagram에서 받은 메시지를 중앙 집중화하고 중앙에서 또는 로컬에서 쉽게 회신하세요!