AutomationEdge

automationedge.com

AutomationEdge는 선호되는 하이퍼자동화, 로봇 프로세스 자동화 및 IT 자동화 솔루션 제공업체입니다. 고도로 발전된 지능형 RPA는 인공 지능, 기계 학습, Chatbot, ETL, 준비된 API 통합 및 IT 자동화와 같은 엔터프라이즈 자동화에 필요한 모든 필수 기능을 통합합니다. AutomationEdge는 이미 American Express, Capita, Coty, ICICI Lombard, HDFC Life, Smart Dubai Government, Mashreq Bank 및 Genpact와 같은 전 세계 대규모 다국적 기업에 혁신적인 솔루션을 제공했습니다. AutomationEdge는 조직이 HR, IT, 프론트 오피스, 미들 오피스 또는 백 오피스 등 업종 전반에 걸쳐 일상적이고 반복적인 규칙 기반 작업을 자동화하도록 지원합니다. AutomationEdge는 Salesforce AppExchange 및 BMC Marketplace에 나열되어 있습니다.