지능형 가상 비서 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 소말리아

Dixa를 통해 기업은 의도한 대로 고객 서비스를 제공할 수 있습니다. Dixa는 고객 서비스 리더가 충성도를 높이는 고객과 팀을 위한 간편한 경험을 만들 수 있도록 도와줍니다. Dixa는 팀에게 모든 대화에 대한 단일화된 보기를 제공하고, 고객은 선호하는 채널을 통해 편리하게 연락할 수 있으며, 리더에게는 서비스 경험을 지속적으로 개선할 수 있는 통찰력을 제공합니다. Dixa의 대화형 고객 서비스 플랫폼은 강력한 AI와 인간의 손길을 결합하여 비즈니스 성장에 따라 확장되는 고도로 개인화된 서비스 경험을 제공합니다. 팀과 고객은 더 높은 만족도를 누리는 동시에 자동화를 통해 서비스 효율성과 효율성을 높여 궁극적으로 실제 비즈니스 가치를 제공합니다. Dixa의 전담 고객 성공 팀은 귀하가 신속하게 준비하고 운영할 수 있도록 보장하며 Dixa가 고객 우정이라고 부르는 것을 달성하기 위한 여정에서 귀하와 협력합니다. Dixa는 연간 3천만 건 이상의 대화를 지원하며 Interflora, On, Wise, Deezer, Rapha, Too Good to Go, Hello Print 및 Wistia와 같은 주요 브랜드의 신뢰를 받고 있습니다. dixa.com을 방문하여 자세히 알아보세요. 고객 인식 기능을 통해 Dixa는 고객이 연락하는 즉시 고객을 알 수 있습니다. Dixa는 각 고객의 비즈니스 대화 내역을 타임라인에 표시하고 주문 내역을 즉시 표시하여 이를 수행합니다. 이를 통해 팀은 보다 개인화된 지원을 제공하는 동시에 고객 문의를 더 빠르게 해결하는 데 필요한 정보를 얻을 수 있습니다. 유연한 가격 책정과 글로벌 확장성을 통해 필요한 만큼만 비용을 지불하고 추가 비용이나 노력 없이 확장하거나 축소할 수 있습니다. 모든 대화 유형(전화, 이메일, 채팅, Facebook 메신저, Instagram, Twitter 및 WhatsApp)은 대기열에 배치되어 자동으로 해당 상담원에게 라우팅되며 대화 데이터는 실시간 분석으로 변환됩니다. Dixa 기능에는 VoIP, IVR, 콜백, 클릭 투 콜, 통화 녹음, 자동화, 빠른 응답, 사용자 정의 가능한 채팅 위젯, 실시간 및 내역 보고, 고급 라우팅이 포함됩니다. Dixa의 사용자 친화적인 인터페이스와 쉬운 설정은 상담원 경험을 향상시키고 팀이 소프트웨어가 아닌 고객에게 집중할 수 있도록 만들어졌습니다. 전 세계 인바운드 콜 센터, 다중 채널 콜 센터 및 중소기업을 위해 구축된 Dixa는 상담원에게 뛰어난 고객 서비스를 제공하여 브랜드와 고객 간의 유대를 더욱 강화할 수 있는 도구를 제공합니다.