이미지 인식 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 슬로베니아

Imagga는 개발자, 비즈니스 및 기업을 위한 자동화된 이미지 및 비디오 태깅을 위한 클라우드 기반 및 온프레미스 API 플랫폼입니다. Imagga의 기술은 기업이 대규모의 역동적인 이미지 및 비디오 컬렉션을 이해하는 데 도움이 됩니다. 현재(2017년 10월 현재) 전 세계적으로 11,500명 이상의 개발자와 220개 이상의 기업이 사용하고 있으며 세계 뉴스 및 미디어 부문 글로벌 챔피언인 HM The King of Spain의 South Summit '15에서 Best Technology Vendor 등 전 세계적으로 여러 상과 표창을 받았습니다. UN이 수여하는 Summit Awards '16, IDC가 수여하는 Image Analytics '16의 Global Innovator 등이 있습니다. 서비스 공간으로서의 이미지 태깅 분야의 선구자이자 글로벌 혁신자인 이 회사는 2011년부터 클라우드 API를 운영하고 있으며, 2013년부터 주력 자동 태깅 및 자동 분류 기술을 운영하고 있습니다. Imagga는 이미지 인식 기술 외에도 개발자와 기업이 이미지를 이해하는 애플리케이션과 솔루션을 구축할 수 있도록 자동화된 이미지 인식, 태그 지정 및 분류를 위한 클라우드 기반 API 플랫폼을 제공합니다. 필요한 경우 이 기술은 현장 설치로도 제공될 수 있습니다. Imagga의 이미지 인식 기술은 키워드 및/또는 도메인별 카테고리를 이미지에 할당하는 프로세스를 완전히 자동화합니다. 이 솔루션은 수평 확장이 가능하며 분석하고 주석을 달아야 하는 모든 이미지 로드를 처리할 수 있습니다. 맞춤형 교육 및/또는 피드백 루프를 통해 고객 요구에 적응할 수 있습니다. 클라우드 또는 온프레미스에 통합하기 매우 쉬운 API로 포장되어 몇 시간 만에 프로덕션에 들어갈 수 있습니다.