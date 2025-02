HR 분석 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 타지키스탄

ChartHop

Charthop은 모든 사람들의 데이터를 연결하고 시각화하여 통찰력, 정렬 및 행동을 통해 조직의 권한을 부여하는 역동적 인 사람들 운영 플랫폼입니다. ChartHop is on a mission to create healthy transparency within organizations, so that employees and organizations thrive. 역동적 인 사람들 운영 플랫폼 인 Charthop은 사람들의 데이터를 연결하고 시각화하여 통찰력, 정렬 및 행동을 통해 조직에 권한을 부여합니다. HR에 대한 새로운 접근 방식을 제공하는 Charthop의 People Operations 플랫폼은 People 데이터의 통합 소스이며 일상적인 프로그램, 프로세스 및 이니셔티브의 주요 행동 지점입니다. From People and Finance executives to managers and employees, ChartHop is designed for everyone in the organization. Charthop은 HR Tech Stack의 강력한 통합을 통해 수십 개의 플랫폼과 잘 어울리 며 1Password, Yipitdata, BetterCloud 및 Starburst와 같은 회사에 서비스를 제공합니다. Founded in 2019 by Ian White, ChartHop is backed by Andreessen Horowitz and Cox Enterprises.