헬프 데스크 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 말라위

Atera의 AI 기반 IT 관리 플랫폼을 사용하면 기업 IT 팀과 관리 서비스 제공업체(MSP)가 규모에 관계없이 조직 전체에서 운영 우수성을 달성할 수 있습니다. RMM(원격 모니터링 및 관리), 헬프데스크, 티켓팅부터 패치 적용 및 자동화까지 전체 IT 운영을 직관적인 단일 대시보드에서 관리하세요. 운영을 간소화하고, IT를 실시간으로 감독하며, 조직 전체의 일상 생산성을 높이세요. 보안, 백업 및 복구, 네트워크 모니터링 등을 위해 선별된 수십 개의 동급 최고의 솔루션을 사용하여 IT 환경을 엔드 투 엔드로 맞춤화하세요. A...